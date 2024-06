Tuttosport: “Toro all’Olimpiade per seguire Tessmann e McGuire”

"Il Torino sbarca a Parigi per l’Olimpiade - scrive Tuttosport nell'edizione odierna, parlando dei profili attenzionati dal club granata - Gli uomini mercato di Vagnati hanno mandato di seguire con attenzione la selezione degli Stati Uniti. Nella quale è stato convocato un elemento già strettamente osservato, Tanner Tessmann, che Vanoli ha allenato nella scorsa stagione. E negli USA si vedrà all’opera anche Duncan McGuire, interessante attaccante che giovedì scorso ha segnato il sesto gol del suo campionato (la Mls) con la maglia di Orlando". Conclude il quotidiano: "Per quanto riguarda Tessmann, va confermato il gradimento dell’Inter, che però in questa fase non ha fretta di chiudere l’operazione con il Venezia. Che invece ha urgenza di cedere il centrocampista in questa sessione di mercato, avendo la mezzala il contratto in scadenza nella prossima estate. Una situazione non lontana da quella che riguarda McGuire, il quale con Orlando ha un contratto che terminerà a dicembre".