Tuttosport: “Toro, anche il secondo portiere e vice di Vanja è un caso”

Sulle colonne di Tuttosport oggi viene dedicato spazio anche al mercato del Torino. L'edizione odierna del quotidiano piemontese si incentra soprattutto sulla questione del secondo portiere granata che, complice l'addio di Luca Gemello per scadenza di contratto, rimane un ruolo al momento ancora vacante. Vanja Milinkovic-Savic è un portiere che non offre le dovute garanzie per questo la società dovrebbe trovare un "numero 12" affidabile e che possa creargli della concorrenza. Nei giorni scorsi era stato individuato Devis Vasquez del Milan come possibile nuovo innesto per la porta ma ora sul colombiano è spuntata la concorrenza dello Spezia che vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo e farne il suo portiere titolare per la Serie B. Un'alternativa rimane ancora Marco Silvestri, estremo difensore di esperienza di proprietà dell'Udinese che potrebbe fare al caso del Toro visto che avrebbe anche le carte in regola per tenere Vanja sulla corda.