Tuttosport: “Toro, assalto a Hajdari”

Dopo l'arrivo di Walukiewicz e Maripan, Vagnati vuole consegnare a Vanoli anche un braccetto sinistro della difesa. Il nome sul taccuino del dirigente granata è quello di Albian Hajdari del Lugano: "I ticinesi chiedono circa 5 milioni per cedere Hajdari, che già da tempo ha dato la sua disponibilità a trasferirsi in granata. Se ne parlava a inizio luglio, quando Vagnati provò a prenderlo con una trattativa relativamente veloce. Ma poi dovette arrendersi sul più bello, perché non disponeva ancora delle risorse necessarie" si legge sul quotidiano.