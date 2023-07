"La giornata di ieri ha poi portato a galla un nuovo scatto in avanti del Torino per Rodrigo Becao, 27enne centrale difensivo brasiliano in scadenza di contratto a Udine nel 2024. Se ne parlava già diffusamente una settimana fa (e non era certo la prima volta), quando Vagnati aveva iniziato ad aggirarsi attorno al marcatore in modo più palese. Anche Becao è un obiettivo di mercato stabilito d’intesa con Ivan Juric."