Tuttosport: “Toro, caccia alla punta. Torna l’idea Petagna, seguito anche Boving”

Le difficoltà nell'andare in rete del Torino rendono urgente per i granata la necessità di trovare un attaccante di spessore. A tal proposito, Tuttosport, nell'edizione odierna del quotidiano, si proietta già al mercato di gennaio, elencando alcuni nomi di punte che potrebbero ritornare utili per l'attacco di Juric. Si legge: "Bisogna cercare di trovare una soluzione per l'attacco, ma bisognerà aspettare la finestra di gennaio. Al momento, uno che ha le caratteristiche da Toro è Andrea Petagna. In queste ultime ore, poi, è salito alla ribalta il nome del giovanissimo danese(19 anni) William Boving Vick, attaccante dello Sturm Graz. Gioca anche da prima punta ma predilige fare l’esterno. Il suo cartellino è valutato attorno ai 2,5 milioni (trattabili) e rappresenterebbe un’operazione importante anche in prospettiva futura".