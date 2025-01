Tuttosport: “Toro-Casadei, ma la Lazio rilancia”

"Il Toro è ancora davanti nella corsa a Cesare Casadei, talentuoso centrocampista del Chelsea, ma a ieri sera senza certezze assolute, senza garanzie. Cioè con maggiori brividi nelle ossa, maggiori retropensieri, maggiori ansie rispetto a 24 ore prima - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - Il duello tra Urbano Cairo e Claudio Lotito è destinato a proseguire anche oggi. L’intenzione di Davide Vagnati è far svolgere a Casadei le visite mediche entro venerdì, però il rilancio presentato dalla Lazio alla società londinese ha nuovamente scombinato i piani". E in conclusione: "Con la necessità per il Torino, oggi, di tornare a bussare alla porta del Chelsea, dopo la mossa effettuata ieri nel tardo pomeriggio dai vertici della Lazio per recuperare il terreno perduto. È da una decina di giorni, d’altra parte, che le due società italiane stanno sgomitando".