Tuttosport: “Toro, c’è Torunarigha”

Nell' edizione odierna Tuttosport dedica un approfondimento di mercato sulla situazione della difesa del Torino: "L'ultimo dei difensori sondati: Jordan Torunarigha, poderoso marcatore di 191 centimetri nato a Chemnitz, in Germania. Per una stagione ancora è di proprietà del Gent, che lo valuta tra i 7 e gli 8 milioni. Il Bologna di Sartori contende il giocatore a Vagnati. Su tale fronte in lotta pure con il Monza e gli inglesi del West Ham". E infine: "Per quanto riguarda il braccetto di sinistra, cioè per il dopo Rodriguez, rischia intanto di rimanere un sogno Igor. Troppo caro, l’ex viola e pupillo del direttore tecnico granata che lo ha lanciato nella Spal. Il Brighton ha pagato alla Fiorentina 17 milioni più 3 di bonus soltanto la scorsa estate te, e non ha intenzione di realizzare una evidente minusvalenza".