Tuttosport: “Toro, che fatica… rinnovarsi. Su Djidji c’è l’Inter”

"Prima ancora del mercato di gennaio, sul taccuino di Davide Vagnati c'è il nodo rinnovi" scrive Tuttosport nell'edizione odierna. Si tratta per quello di Koffi Djidji: "La volontà di giungere al rinnovo è viva da entrambe le parti, ma esiste una certa distanza. Non incolmabile e nemmeno in grado al momento di far saltare il banco, ma c'è e anche altre squadre ne prendono atto. Perché Djidji, a giugno a parametro zero, è un giocatore che può fare gola a molte squadre. In questi giorni c'è stato un sondaggio dell'Inter, che cerca un comprimario low cost in vista della prossima stagione". Per quanto riguarda Lukic, il quotidiano afferma: "I segnali di un divorzio sono ormai evidenti, per cui già a gennaio se dovesse arrivare l’offerta giusta per lasciar partire il serbo - il cui contratto scade a giugno 2024 - il Toro la prenderebbe in esame". E infine, su Gemello, in scadenza nel 2023 ma con opzione di prolungamento: "Se Berisha dovesse partire già a gennaio, Gemello potrebbe essere promosso come vice di Milinkovic-Savic. Ma se questa circostanza non si dovesse verificare subito, il Toro potrebbe pianificare un prestito altrove con un contratto di durata maggiore, oppure mettere a punto una cessione che possa prevedere un diritto di recompra".