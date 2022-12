Tuttosport: “Toro, Cheddira ma non solo: le occasioni dalla B”

Si parla di calciomercato nelle colonne dedicate al Torino dell'edizione odierna di Tuttosport. Sia di quello in uscita dei granata, dove a tenere banco è la questione Lukic, per il quale "dopo la Roma, anche il Napoli ha effettuato un sondaggio mirato, propedeutico a un assalto tra gennaio e luglio", sia quello in entrata, dove sono diversi i profili posti all'attenzione di Vagnati. Si legge: "Mentre continua a lavorare su Praet del Leicester, o prepara l’assalto a elementi come Diego Rossi del Galatasaray e Exequiel Palacios del Leverkusen, il dt granata si rivolge anche ai talenti della B. Uno di questi è già stato sondato tempo fa: per il centrocampo piace Idrissa Touré del Pisa (costa 3 milioni). Si è poi appena dato conto dell’interesse manifestato per Walid Cheddira, fresco protagonista dello splendido Mondiale disputato dal Marocco e, sempre in tema di centravanti, ai granata è anche stato segnalato Nicholas Bonfanti del Modena. Un altro giovane - non giovanissimo avendo 23 anni - che stuzzica i granata è Olimpiu Morutan. Esterno offensivo che gioca a Pisa come Touré, ma che in nerazzurro è arrivato in prestito dal Galatasaray. Che lo ha girato al Pisa in prestito condizionato: ciò vuol dire che i toscani entro il 31 maggio potranno esercitare la facoltà di rinnovo (a 5,5 milioni)".