Tuttosport: “Toro, dai un’accelerata! Ti stanno portando via tutti”

Nell'edizione odierna di Tuttosport il focus è dedicato al mercato. La squadra che andrà a Pinzolo non è incompleta come quella dello scorso anno, ma attende rinforzi. "Sugli obiettivi prioritari si sono pericolosamente buttati altri club - afferma il quotidiano - L’allenatore del Fenerbahce in conferenza stampa ha dato per fatto l’acquisto di Becao. Manca l’ufficialità, ma l’accordo con l’Udinese (sui 10 milioni) è già stato confezionato. E per il veronese Hien (alternativa di Becao nei piani granata) si è ora fatta sotto l’Atalanta, che ha raggiunto l’intesa con il giocatore". Conclude il quotidiano: "Investire ora, in attesa di rientrare, significherebbe mettere i tasselli giusti nel posto giusto e rinforzare sensibilmente la squadra". Si continuano a monitorare anche le situazioni di Vlasic e Messias.