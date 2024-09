Tuttosport: “Toro, dormite e sviste”

"Sarà anche in cima alla classifica in campionato, ma ieri sera più che un Toro abbiamo visto un pollo. E più che un Empoli di ragazzini inesperti, abbiamo ammirato una squadra di talenti spiritati con il portiere 19enne Seghetti in cima alla lista - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - Anche a ‘sto giro i granata escono dalla Coppa già ai sedicesimi, come un anno fa. Contestazione vibrante contro Cairo, cori comunque di generoso sostegno alla fine per i giocatori, alla prima sconfitta stagionale. Pesantissima, perché vale l’eliminazione e una brutta botta al morale". E in conclusione:"Si era già compreso molto se non tutto fin dai primi 15 minuti, seppur davanti a un Empoli irriconoscibile rispetto alla precedente vittoria di Cagliari in campionato, con dieci undicesimi diversi (confermato solo Henderson: tutt’attorno, un turnover varato in progressione geometrica con in campo una valanga".