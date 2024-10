Tuttosport: “Toro e Cairo senza difesa”

Terza sconfitta consecutiva per il Torino di Vanoli che perde contro Cagliari 3-2 alla Unipol Domus: "Vanoli è chiamato a trovare contromisure in fretta, al Fila. Ma la società? Pressoché inesistente, vien da scrivere, oltreché sempre contestata (anche qui dai tifosi in trasferta, al Filadelfi a con una nuova razione di striscioni): con Cairo sempre chiuso nella sua torre d’avorio e Vagnati che per ora sogna rinforzi di valore in prestito per gennaio, dopo che in coppia sono già riusciti a confezionare un mercato estivo da squadra che deve evitare la B tra cessioni anche brutali (Bellanova dopo Buongiorno e Rodriguez), rinforzi non abbastanza di qualità (tranne Adams e in parte Coco) e lacune inevase" si legge sul quotidiano.