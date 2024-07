Tuttosport: “Toro, ecco Coco: è una roccia”

L'edizione odierna di Tuttosport tra le proprie pagine dedicate al mondo granata pone il focus sul nuovo difensore che vestirà la maglia granata: Saul Coco. "Il primo rinforzo per la difesa (il minimo sindacale, dopo gli addii di Buongiorno, Rodriguez e Djidji) è sbarcato alla Malpensa ieri sera: oggi Saul Coco si sottoporrà alle visite mediche. Poi le firme sul contratto triennale. Domani, di conseguenza, potrà già salire a Pinzolo con i nuovi compagni e Vanoli per prendere parte al lavoro in altura fin dall’inizio del ritiro in Trentino. È un’operazione da 7,5 milioni più bonus sino ad altri 2 milioni al massimo".