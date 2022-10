Tuttosport: “Toro-Empoli, l’esempio: in campo con lo sguardo rivolto al futuro”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Domani alle 12.30 tra le mura granata il Torino di Juric ospiterà l’Empoli di Zanetti. “Sono la seconda e terza classificata nella speciale graduatoria che mette in fila le squadre di A per età media: a comandare il gruppo è il Lecce, che l’uomo mercato dei salentini Pantaleo Corvino ha costruito tenendo conto delle esigenze strette, ma pure proiettandolo in ottica futura: 23,3 anni, questa l’età media dei giallorossi. Dopo i quali arrivano il Torino e l’Empoli, rispettivamente posizionate a 24,2 e 24,3” scrive Tuttosport. Questa estate la società granata ha deciso di puntare sui giovani: gli acquisti di Ilkhan (18 anni), Bayeye (22) e Schuurs (22) ne sono la dimostrazione.