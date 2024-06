Tuttosport: “Toro, era ora: il primo gol è Vanoli”

Al rush finale la trattativa che porterà Paolo Vanoli al Torino: "Nella notte di martedì la fumata bianca, con il Venezia che riceve 800 mila euro e Vanoli che da tempo aveva dato il proprio consenso a un biennale con opzione per un terzo anno. Lo stipendio, da un milione, potrà essere integrato da una serie di bonus, quali la qualificazione alle coppe europee - che la società ha quale obiettivo per la prossima stagione - o il successo in Coppa Italia" si legge tra le pagine del quotidiano.

Capitolo Buongiorno. Il Napoli vuole chiudere prima della fine dell'Europeo per consegnare subito a Conte un rinforzo per la sua difesa a tre: "De Laurentiis è ripartito all’attacco per Alessandro Buongiorno, sfruttando il fatto che in azzurro il forte centrale granata ha cominciato l’avventura tedesca dalla panchina. Nella telefonata rivolta a Urbano Cairo ha fatto presente che c’è anche il rischio, terminati i campionati europei, che il valore del giocatori si ridimensioni. Il Napoli darebbe al Torino il forte centrale Ostigard (valutato 8 milioni) più 32 milioni pronta cassa. Di conseguenza la valutazione complessiva arriva ai 40 milioni. L’impressione, però, è che Cairo voglia aspettare" scrive il quotidiano.