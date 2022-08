Tuttosport: “Toro: gioco e buon punto, ma mai un tiro in porta”

Spazio al commento del pareggio 1-1 tra Torino e Lazio nelle pagine interne dell'edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano elogia la buona proposta di gioco dei granata, rimarcando comunque come i granata facciano difficoltà ad andare a concludere. Si legge: "Primo pareggio stagionale per Toro e Lazio, con i granata proseguono nel processo di assemblaggio e crescita promosso da Juric, risultando in questa fase un po’ più squadra in confronto a una Lazio abbastanza ordinata, ma non ancora sarriana. Si è vista la bontà della tenuta difensiva granata: Immobile è stato annullato, e l’unica rete subita in tre prove ufficiali (una in Coppa e due in A) resta quella di Monza. Poche, invece, le occasioni da gol prodotte". Sempre sulle sue colonne, Tuttosport premia le prestazioni di Vanja Milinkovic-Savic ("stavolta niente da dire ma solo applausi"), di Buongiorno ("con Immobile ha sofferto davvero poco") e di Linetty ("un consiglio ai dirigenti: prima di darlo via pensateci non una ma cento volte"), oltre a quelle di Djidji ("uno dei migliori, come spesso succede") e di Rodriguez ("Si sta confermando importantissimo").