Tuttosport: “Toro: il punto non basta. Serve la punta”

L'edizione odierna di Tuttosport, come del resto gli altri quotidiani, individua la maggiore causa delle difficoltà del Torino di fare punti nella difficoltà dell'attacco di segnare. Come il quotidiano ha rimarcato anche nelle edizioni dei giorni precedenti, sarà fondamentale per la squadra granata intervenire nella sessione del mercato di gennaio per sistemare l'attacco, acquistando un giocatore che sia in grado di avere un'alchimia migliore rispetto a quella attuale tra Adams e Sanabria e che sia in grado di far tornare i granata a segnare come facevano nelle prime giornate di campionato.