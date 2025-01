Tuttosport: “Toro, il tempo stringe. Altro blitz a Londra”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani oggi in edicola

Il quotidiano torinese Tuttosport tra le pagine dedicate al Torino si concentra sugli aspetti di mercato, con un focus sulle trattative per Beto e Casadei. Altro aspetto su cui pone l'attenzione il quotidiano è la duplice condizione di Tameze, che ha la possibilità di partire titolare contro la Fiorentina, anche a causa della coperta corta dei granata a centrocampo, ma non ha assicurata la sua permanenza sotto la Mole. "Ha ancora un anno e mezzo di contratto con il Torino (quando è arrivato aveva firmato un triennale con scadenza nel 2026) ma la sua avventura sotto la Mole sembra essere giunta ai titoli di coda. Quella di domenica al Franchi potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia granata addosso" così il quotidiano riguardo alla condizione del centrocampista francese in maglia granata.