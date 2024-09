Tuttosport: “Toro, intesa con Vojvoda. Firme a un passo”

Nell'edizione odierna Tuttosport dedica un approfondimento a Mergim Vojvoda, con cui da tempo la società sta lavorando per il rinnovo. "Ritrovato e (tra poco) pure rinnovato - esordisce il quotidiano - Previsto intorno al 20 di settembre il rinnovo del contratto per il laterale classe 1995". L'affare si configura con un prolungamento fino al 2027 con opzione per un'eventuale stagione successiva, come riporta Tuttosport. E in conclusione: "Vojvoda manterrà grossomodo l’attuale contratto e percepirà 1 milione netto a stagione più i premi".