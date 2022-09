Tuttosport: “Toro, Juric è da blindare. E a Vagnati va data fiducia”

Nell'edizione odierna del quotidiano, Tuttosport fa il punto sulla situazione del Dt del Torino, Davide Vagnati, che a breve potrebbe dover ritornare sul mercato per assicurarsi una punta che possa garantire gol con continuità, e su quella di Ivan Juric. Sull'uomo mercato granata, il quotidiano così scrive: "Va risolta la posizione di Davide Vagnati. Il dirigente ha lavorato in condizioni non semplici visto che ha sempre dovuto convivere con la ristrettezza economica gestionale. Nonostante questo, è riuscito a piazzare colpi di mercato interessanti e anche i prestiti con diritto di riscatto non esercitato sono le conseguenze della poca liquidità a disposizione. Insomma, Vagnati merita di essere confermato per proseguire il discoro intrapreso in questo mercato, nel quale sono stati acquistati diversi giovani e presi i big con il diritto di riscatto". Intanto, il Dt, in vista di gennaio,deve tenere sott'occhio la questione prima punta: "Prima ci sarà la lunga pausa per il Mondiale e, quindi, con il campionato fermo ci sarà la possibilità di valutare la situazione di Pellegri e Sanabria (che segnano poco) con estrema calma. Vagnati si sta guardando attorno, soprattutto in Italia". Oltre al Dt però, il Torino deve fare chiarezza sul futuro di Ivan Juric: "Prima della sfida con il Sassuolo Juric si è detto molto preoccupato del mercato e delle prospettive, un po’ sfiduciato nel dover ripartire da zero tutte le volte, e ha citato l’esperienza di Verona: dove ad un certo punto, proprio per questo motivo, se ne è andato. Che stia pensando la stessa cosa con il Torino? Bisogna chiarire subito questo per non trovarsi poi senza tecnico".