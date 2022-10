Tuttosport: “Toro, la paura fa 90 minuti di derby”

"Il refrain del popolo granata è, parola più parola meno, sempre lo stesso. «Per una Juve così in sofferenza è una fortuna trovare il Toro, abituato a rianimare le squadre in crisi»" scrive Tuttosport nel giorno del derby. I granata vanno alla ricerca di tre punti che vorrebbero dire sorpasso alla Juventus ma soprattutto "sistemarsi appena sotto chi nutre ambizioni europee". In caso di risultato negativo: "il vero contraccolpo andrebbe ben al di là dell’immediato, perché - discorsi di classifica a parte - rischierebbe di consegnare i granata a un’annata anonima, di quelle nelle quali all’inizio della primavera ci si comincia a interrogare ossessivamente sul futuro, tanto per non pensare al presente". Gli ultimi nodi della gara si scioglieranno nelle prossime ore: "Vlasic è pronto a fare anche il finto 9, se Sanabria e Pellegri non riusciranno a recuperare" mentre sulla sponda Juventus "Vlahovic cercherà di trovare la prima rete stagionale in trasferta".