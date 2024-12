Tuttosport: “Toro, la via del tridente”

"Lo si era chiesto chiaramente, a Vanoli, nella conferenza di presentazione alla gara di Empoli - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna -Perso Zapata, la miglior versione del Toro attuale non è quella con Vlasic e Njie in appoggio a una punta? «L’opzione è importante», aveva risposto il tecnico che già aveva in mente di procedere con il tridente, se ci fosse stato da sbloccare la prova del Castellani-Gross Arena nel corso della ripresa". E in conclusione: "All’inizio della quale è entrato Vlasic (per Gineitis). Mentre al 63’ a fare il loro ingresso in campo sono stati Njie e Adams che hanno preso il posto di Karamoh e Sanabria. Dando vita al tridente che, stante l’equilibrio tattico in grado di sostenerlo, il tecnico granata è intenzionato a varare anche nelle prossime partite".