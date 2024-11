Tuttosport: “Toro, lavoro specifico di Vanoli per recuperare Adams”

L'edizione odierna di Tuttosport tratta la situazione di Ché Adams, che Vanoli sta cercando di recuperare in vista della sfida contro il Monza. Come riporta il quotidiano piemontese, lo scozzese è fondamentale - viste le difficoltà offensive dei granata - e ha bisogno di tornare ai livelli su cui era prima dell'infortunio di Zapata. Sempre a proposito dell'attacco il quotidiano dedica una pagina al gol di Sanabria e alle sue statistiche in campionato. Tra le righe del quotidiano presente anche un'intervista a Eraldo Pecci, in cui si trattano temi legati in particolare all'andamento della squadra e della società a livello di carattere, con riferimenti al futuro. Al termine della pagina un trafiletto dedicato alla Primavera.