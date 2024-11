Tuttosport: “Toro, l’Everton offre Beto”

Beto è in uscita dall’Everton. Proprio la squadra inglese - secondo quanto riportato da Tuttosport - avrebbe offerto il centravanti al Torino: “Le cifre dell’operazione sono in teoria un muro invalicabile, ma in pratica possono essere “aggirate”. Nel senso che Vagnati, al quale Cairo difficilmente concederà libertà di spesa (eufemismo), non può nemmeno pensare di acquistare il giocatore. Che, però, l’Everton non esclude di concedere in prestito. Certo, a condizione che il calciatore abbia garanzia di impiego in modo tale da rivalutarsi. E qui le esigenze dei Toffees e del Torino coincidono” si legge tra le pagine del quotidiano.