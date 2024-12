Tuttosport: “Toro, lo stadio detta i tempi della vendita”

L'edizione odierna di Tuttosport pone il focus sulla questione legata alla cessione dello stadio, attualmente di proprietà del comune di Torino: “Il 30 giugno scadrà il contratto di affitto del Torino e intenzione del Municipio è liberare lo stadio dalle ipoteche con grande anticipo per rendere l'impianto davvero appetibile, cioè realisticamente vendibile. Se non già a fine dicembre, nei primi mesi del 2025 le ipoteche potrebbero dissolver-i, post trattative tra Comune e Fisco. E, al giorno d'oggi, un candidato acquirente del Torino non può non pensare anche a uno stadio da riqualificare e da trasformare in un business, in connessione con il possibile acquisto del club granata”.