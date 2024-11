Tuttosport: “Toro, l’unica luce sono i blitz di Njie”

Le notizie riguardanti il Toro sui principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna di Tuttosport tra i vari argomenti trattati ha posto il focus su Njie. A seguire le parole del quotidiano: "Contro il Monza sono bastati appena una ventina di minuti a Njie per combinare ben più rispetto a quanto fatto da Sanabria e Adams insieme in tutta la partita. Se il Torino nel finale è riuscito quantomeno a rendersi pericoloso è proprio perché il giovane svedese, entrato in campo al posto di uno spento Vlasic, ha saputo dare vivacità alla manovra con diverse buone giocate e qualche dribbling..."