Tuttosport: “Toro mediocre a Bologna: una squadra senza ambizioni”

Spazio al commento di Bologna-Torino sulle colonne dell'edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano, considerata la prestazione proposta sul campo del Dall'Ara, definisce il Toro mediocre, lento e prevedibile. Si legge: "Un Toro di fantasmi. Senza sale né fame né grinta. Che ha fatto più per perdere che per vincere, vien da dire. Una squadra che già nel primo tempo era parsa lenta, prevedibile, in sonno: in fase di costruzione di certo, mentre in fase difensiva l’assetto aveva almeno tenuto. Nella ripresa poi, il Toro si è letteralmente sciolto. I fantasmi sono diventati ancor più trasparenti". Questa partita e questo Toro, insomma, per il quotidiano, sono lo spettro di una società senza ambizioni: "E' maturata questa ennesima mazzata per l’umore e le speranze dei tifosi: appena rialzano la testa, compare un (non) Torino che pare quasi determinato a tornare nel limbo della mediocrità, nel grigiore, in una giostra di rendimento che tormenta il fegato. Lo specchio del cairismo, anno dopo anno: metà classifica e avanti con il galleggiamento, perché non impegna troppo".