Tuttosport: “Toro, mercato incompleto: a Juric servono rinforzi”

Un buon inizio di stagione, tramutato poi nelle ultime tre sconfitte consecutive: così, il Torino di Ivan Juric sta andando nella direzione sbagliata, considerando gli ottimi presupposti di inizio stagione. L'unico problema della squadra rimane il mercato: il tecnico croato cercava determinati ruoli in estate, ma la società lo ha assecondato soltanto in alcuni. Così adesso bisogna arrangiarsi con quello che c'è: "Esattamente come nell’estate del ’21, anche nell’ultima Juric ha chiesto sul mercato un insieme di scelte ambiziose per tempo, ma la società gliene ha riversate altre al 70% e di nuovo in colpevole ritardo. [...] Il guaio peggiore per un allenatore, chiunque esso sia, è dover ricominciare daccapo o quasi, a ogni campionato. Per cui non appena la squadra si trova costretta a subire problematiche esterne, il rendimento crolla immediatamente", scrive Tuttosport. Ora tutto è nelle mani di Davide Vagnati, Urbano Cairo e il mercato invernale di gennaio: in quel mese di tempo, Ivan Juric vorrebbe riuscire ad avere quei rinforzi che in estate non gli sono arrivati, a partire dallo stesso portiere: Milinkovic-Savic per il momento continua a rimanere il titolare in campo ,a soltanto perchè gli altri due non offrono maggiori sicurezze. Nella gara contro l'Empoli - domenica 9 ottobre - il Torino dovrà quindi giocare con i giocatori a disposizione, ma potrà contare anche sul rientro degli infortunati: l'ex Empoli Samuele Ricci è il ragazzo da cui ripartire, a centrocampo, insieme a Lukic.