Tuttosport: “Toro, occhi su McGuire”

Il Toro sta pensando a Duncan McGuire, attaccante che attualmente milita nell'Orlando City: "Il suo contratto è in scadenza a dicembre e di conseguenza il costo del suo cartellino, attorno ai 4 milioni, è destinato a scendere di molto nel caso in cui il direttore tecnico granata dovesse trovare l’accordo con il suo agente. Secondo le insistenti voci provenienti da radio mercato le due parti starebbero già discutendo" scrive il quotidiano tra le sue pagine. La scorsa stagione l'attaccante americano 23enne ha segnato 15 reti in 37 partite, mentre in questa al momento ne ha fatte 5 in 13 match.