Tuttosport: “Toro più imprevedibile. A Verona si rivede Vlasic”

"La partita contro il Lecce è andata in archivio portando con sé delusioni ma non rassegnazioni e paure. Il Toro è convinto che sia stato soltanto un incidente di percorso, soprattutto per quanto riguarda il gioco, visto che la squadra non ha tirato in porta neppure una volta. Niente rimpianti, dunque: solo tanta voglia di migliorare - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - e quale occasione migliore se non quella di vincere a Verona domani? Vanoli non potrà contare su Coco e Vojvoda, entrambi usciti malconci dalla sfida di domenica, ma in compenso ha finalmente recuperato Vlasic: e chissà che il croato non possa tornare utile negli ultimi minuti della partita". E in conclusione:"Sono passati tre mesi da quando il giocatore, a causa di un problema muscolare durante un allenamento, ha dovuto dire addio all’Europeo con la Croazia. Sembrava una cosa di poco conto, ma il percorso di recupero è stato a rilento, anche perché Vlasic si era infortunato già il 3 maggio nel corso di Torino-Bologna, quando fu costretto a uscire dopo 28 minuti per poi saltare le tre partite successive. Di conseguenza, ha saltato tutta la preparazione con il nuovo tecnico, e di conseguenza non è stato disponibile per le prime sfide stagionali. Mentre la squadra correva e sudava a Pinzolo, Vlasic era al Filadelfia per il recupero".