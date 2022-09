Tuttosport: “Toro, ritrovare il gol è la priorità”

Un obiettivo è quello di tornare alla vittoria con 3 punti fondamentali per raggiungere quota 13 in 7 partite, un altro è quello, di conseguenza, di ritrovare il gol: i giocatori di qualità ci sono, ma non sono le due punte centrali del Toro. Pellegri e Sanabria ancora non hanno trovato il loro piazzamento in campo, e adesso è tutto nelle mani dei due trequartisti che stanno facendo sognare tutti i tifosi granata: si tratta di Radonjic e Vlasic, che questa sera, come del resto nelle altre, saranno i due titolarissimi di Ivan Juric. Ecco perchè, nella sessione invernale del calciomercato di questa stagione, Juric fa affidamento su Cairo e Vagnati per cercare di portare alla squadra ciò che non è arrivato in estate: qualcuno che butti la palla in rete. E se l'attacco del Torino non è uno dei punti forti, al momento lo è la difesa: è dal 1990, dopo Mondonico, che i granata non riescono a tenere inviolata la porta nelle prime 3 giornate di campionato in casa: al momento, Ivan Juric è a 2 gare, e quella di questa sera contro il Sassuolo potrebbe essere l'occasione per battere anche questo record: "Ivan è già a 3 se si conta la Coppa Italia. Dopo Lazio e Lecce, il pericolo sono Pinamonti e Laurienté", scrive Tuttosport.