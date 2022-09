Tuttosport: “Toro, servono i gol. Juric crede nell’esplosione di Pellegri”

Questa mattina Tuttosport scrive riguardo il reparto d'attacco del Torino. Il pacchetto dei centravanti a disposizione di mister Ivan Juric è sostanzialmente composto solo da Pellegri e Sanabria dopo gli addii in estate di Belotti e Zaza. In queste prime giornate di campionato è emersa una certa sterilità offensiva nella squadra granata e nell'ultimo match a San Siro contro l'Inter è emersa ancora una volta questa problematica. Juric però crede nelle potenzialità di Pellegri ed è pronto a scommettere su di lui già nella partita di sabato contro il Sassuolo. Il centravanti classe 2001 è potente, lotta e dà profondità ma ora c'è bisogno che incrementi il numero di reti come affermato, dopo la sconfitta con l'Inter, anche da Matteo Paro, vice di Juric, che ha sottolineato il fatto che la squadra debba diventare più cattiva sotto porta. A supportare la prima punta dovranno però esserci anche i trequartisti come Vlasic che ha già segnato 3 reti in questo avvio di Serie A.