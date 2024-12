Tuttosport: Toro-Simeone, 15 milioni più l’opzione Ricci

Il Torino sta attraversando una vera e propria crisi generale. Oltre a quella a livello di prestazione, i granata hanno perso la verve offensiva. L'infortunio di Zapata sta incidendo molto, così come l'annebbiamento offensivo di Adams. I granata cercano nuovi innesti offensivi. "Per prima cosa serve una punta. L’ideale sarebbe Simeone, ma tra i nomi forti c’è anche Petagna: entrambi stanno trovando pochissimo nei rispettivi club. E per tutti e due ci sono delle novità. Cominciamo da Simeone, che anche domenica a Torino è entrato negli ultimi minuti della partita (esattamente al 41’ del secondo tempo). De Laurentiis è disposto a cederlo e il giocatore sarebbe ben contento di andare in una squadra che lo schieri con continuità. Il produttore cinematografi co ha praticamente fatto la propria richiesta: 15 milioni. E in più ha aggiunto un nuovo desiderio: avere un’opzione su Ricci nel caso, a giugno, il Toro decida di venderlo".