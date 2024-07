Tuttosport: “Toro, solo i giovani. A Vanoli serve altro”

L'edizione odierna di Tuttosport scrive un focus sul nuovo Torino di Vanoli, in particolare in seguito alla prima amichevole stagionale dei granata: "Solo i giovani non bastano. Cairo, i rinforzi? Vanoli cambia la rotta, carichi di lavoro notevoli e rosa incompleta. Bellanova atteso oggi in ritiro. Sabato seconda amichevole ancora a Pinzolo contro la Cremonese. Coco tosto sull'uomo e intelligente, Njie ha qualità. Hajdari non gioca, ma c'è l'Ausburg. In arrivo Adams. Vagnati non aspetterà a lungo lo svizzero: prossime 48 ore decisive. Lo scozzese più vicino. Ragazzi, vamos con Plaia: ecco il portiere del futuro"