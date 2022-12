Tuttosport: “Toro, strategie per il rinnovo. Cairo corteggia Juric”

"Da parecchio non vedevamo Cairo corteggiare così un uomo - scrive Tuttosport nell'edizione odierna - L’ultimo era stato Giampaolo. Ma fu un amore volatile, per quanto pagato a caro prezzo, composto da illusioni e speranze fallaci, prima di un divorzio anticipato. Longo e Nicola erano invece state scelte usa e getta, 6 mesi di contratto, giusto il tempo di fare le pulizie, salvare la baracca (in A: una doppia impresa) e tanti saluti. Con Mazzarri, piuttosto, il legame era diventato profondo nel tempo sull’onda dei risultati, prima dello sfaldamento. Aveva nutrito soverchia fiducia in Mihajlovic: però furono presto scintille". Il dopo Ventura è stato un percorso tribolato, come ricorda il quotidiano. Ma ora Cairo ha trovato in Juric l'uomo da panchina del Torino e sta cercando di portarlo al rinnovo di contratto. E nelle strategie di rinnovo rientra anche l'ingaggio di Ivan Moschella nello staff granata, il regalo di Cairo all'allenatore, che ora potrà contare su un suo fedelissimo in più.