Tuttosport: “Toro su Jallow”

Tra i vari argomenti trattati oggi da Tuttosport, spazio alle indiscrezioni di mercato in vista della prossima stagione.

A pagina 17 si legge che "Il quotidiano svedese Sportbladet riporta infatti l'interesse che il Torino condividerebbe con la Samp per Alexander Jallow, laterale preferibilmente di destra, ma all'occorrenza dirottabile a sinistra, in forza al Goteborg."

Accenno anche al mercato in uscita, considerato che "Rodriguez e Murru hanno sostanzialmente deluso. Per lo svizzero si cercherà squadra, mentre Murru rientrerà dal prestito (con diritto di riscatto che non sarà esercitato) alla Samp."