Tuttosport: “Toro, una sola via per uscire dal vicolo cieco”

Nell'edizione odierna di Tuttosport leggiamo riguardo al match che andrà in scena oggi tra Torino e Como: "I granata affronteranno il Como dopo quattro sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia. Per allontanare gli spettri è un obbligo conquistare i tre punti. In difesa torna Maripan, Sanabria sta bene, da lui e Adams i gol per la scossa". Sulle pagine di Tuttosport leggiamo anche un'intervista a Pato Hernandez, ex giocatore granata durante gli anni '80: "Toro, identità con sentimento. Tifosi in mezzo a voi per vincere. Io granata: il massimo per me. Imparai la storia della gente, un onore. Stasera allo stadio tornerò a tifare, l'ultima volta in Uefa nel '92".