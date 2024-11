Tuttosport: “Toro, Vanoli cambia uomini e modulo per aiutare Vlasic”

Tuttosport questa mattina dedica spazio anche a Nikola Vlasic che nelle prossime partite del Torino potrebbe cambiare ruolo. Il quotidiano piemontese evidenzia come i granata potrebbero cambiare modulo perché il tecnico Paolo Vanoli sta pensando ad un attacco a tre per concedere più spazio al giovane Alieu Njie che sta mostrando segnali di crescita. A farne le spese potrebbe essere Sanabria che rischia di sedersi in panchina lasciando spazio in campo allo svedese sulla sinistra, a Che Adams al centro e proprio a Vlasic sulla destra. Il numero 10 croato - al pari di molti altri compagni - non sta raccogliendo grandi complimenti in questa fase della stagione e l'allenatore si aspetta di più da lui ma sta studiando anche nuove soluzione per aiutarlo ad esprimersi al meglio e per rendere più pericolosa la fase offensiva del Toro che nelle ultime partite ha faticato parecchio. Per Vlasic si conta appena un gol in otto match dopo il problema al pube e serve quindi un cambio di passo per ritrovare la forma migliore.