Tuttosport: “Toro-Vanoli: il contratto”

L'edizione odierna di Tuttosport si è focalizzata sul possibile arrivo di Paolo Vanoli nella panchina del Torino. L'allenatore del Venezia sembra essere molto vicino ai granata ed in questi giorni le parti sembrano vicine all'accordo. A seguire le parole del quotidiano: "Il ciclo di Juric è finito (non in gloria, purtroppo: il ricordo di Atene brucerà chissà per quanti anni ai fiorentini, ma sull’Acropoli sono finite arrosto pure le speranze dei granata di approdare in Conference). Ordunque, i vertici del Torino hanno definito il nuovo contratto che attende Paolo Vanoli, tecnico in pectore con nel petto un concentrato di motivazioni...".