Tuttosport: “Toro-Vanoli, l’Europa come missione”

"Ieri la risoluzione con il Venezia, oggi l’annuncio del suo approdo in granata: comincia il ciclo del nuovo tecnico tra rinnovate ambizioni - scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che continua -. Per l'ex allievo di Sacchi e vice di Conte contratto biennale più opzione. Cairo vuole arrivare alle coppe sfuggite con Juric. Si presenterà molto motivato, per lui sarà un grande debutto in Serie A. Lunedì sopralluogo al Filadelfia: Si fermerà a torino per un paio di giorni. Vagnati cerca nuovi cross per esaltare le doti di Zapata. Scatto a sinistra. Non c'è solo Wijndal, occhi su Wellington."