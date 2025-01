Tuttosport: “Toro, Walukiewicz pronto”

L'edizione odierna di Tuttosport, tra i vari argomenti trattati, pone il focus sul rientro in campo di Walukiewicz, non presente nella sfida contro l’ Udiinese, ma rimasto precauzionalmente a Torino per via dei problemi respiratori che lo avevano costretto a lasciare il campo anzitempo nella sfida contro il Bologna: “Per la partita di domenica contro il Parma il difensore polacco potrebbe invece tornare a disposizione: al Filadelfia ha ripreso ad allenarsi regolarmente in gruppo con i propri compagni, a dimostrazione del fatto che si è lasciato alle spalle i problemi avuti”.