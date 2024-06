Tuttosport: “Toro, Welington subito al Fila”

L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto luce su alcuni obiettivi della campagna acquisti del Torino, uno su tutti Welington. "Le strategie sono state già disegnate. Non solo negli incontri di lunedì e martedì, quando Vanoli era a Torino per visitare gli impianti e andare a Superga, ma anche successivamente. Il tecnico, infatti, è costantemente in contatto con Vagnati e, di conseguenza, segue le trattative in diretta. In questo momento, a meno di due settimane dal raduno del Filadelfia, urge trovare l’esterno sinistro, indipendentemente da successive eventuali cessioni illustri...".