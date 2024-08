Tuttosport: “Toro, Wolfe costa meno ma Gosens è la priorità”

Tuttosport dedica un approfondimento al mercato nell'edizione odierna. "Gosens resta in stand-by. L'Union Berlino, prima di prendere Bernardo dal Bochum, continua a pretendere gli stessi soldi di sempre. Dieci milioni di euro, non uno di meno. Per Vagnati l'ex Inter e Atalanta, al quale ha già strappato un ok di massima per un possibile trasferimento sotto la Mole, resta il primo obiettivo. Ma alle cifre che Cairo ritiene congrue: 8 milioni. Peccato, però, che i tedeschi non cedano nemmeno di fronte alla volontà del ragazzo di tornare in Italia" scrive il quotidiano. L'alternativa è David Wolfe dell'Az Alkmaar: "Gli olandesi valutano il nazionale norvegese classe 2002 circa 7 milioni di euro. Al Toro è un profilo che piace perché giovane, in ascesa e soprattutto con un ingaggio decisamente alla portata, visto che attualmente percepisce circa 500 mila euro netti all’anno (contratto con scadenza 2028)".