Tuttosport: “Tre punte, una sola rete. Davanti urge svoltare”

L'edizione odierna di Tuttosport nelle pagine riservate al Torino analizza la gara in programma questa sera tra Toro e Frosinone: "Per il Torino ora è importante confermarsi anche per poi sfidare il Sassuolo sull'onda dell'entusiasmo. Il Toro cerca conferme per dare un senso alla svolta di Lecce: turnover ridotto al minimo. La novità arriva tra i pali: è la notte di Gemello, Vanja in panchina dopo 53 partite consecutive. La certezza del Toro è Ricardo Rodriguez, capitan indispensabile. Lo svizzero vive una nuova giovinezza, l'ultima panchina risale al 5 febbraio, da quel momento non ha saltato una gara, neanche in Coppa Italia"