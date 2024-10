Tuttosport: “Vagnati 2027: le prime 4 mosse”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

É sempre più vicino il rinnovo di contratto di Davide Vagnati con il Torino fino al 2027: il dirigente granata ha trovato l'accordo e prolungherà dunque il suo contratto. E Vagnati ora dovrà già pensare ai prolungamenti di contratto (Ricci tra tutti che è in scadenza nel 2026) e all'acquisto di una punta nella sessione di mercato di gennaio dopo il ko di Zapata: "A Vanoli piace molto Giovanni Simeone, attaccante di riserva a Napoli, giocatore che in passato ha fatto molti gol in campionato. De Laurentiis e Conte sono disposti a cederlo, ma il