Tuttosport: “Vagnati per gennaio cerca un attaccante e un difensore mancino”

Tuttosport oggi rilancia alcune informazioni sulle intenzioni del Torino per il mercato di gennaio con il direttore dell'area tecnica granata, Davide Vagnati, che punterebbe a due rinforzi importanti da mettere a disposizione di Paolo Vanoli per la seconda parte di stagione. Il primo obiettivo è naturalmente un nuovo centravanti che possa prendere il posto numericamente dell'infortunato Zapata: ai granata interessa Giovanni Simeone del Napoli ma gli azzurri non aprono al prestito e chiedono solo 15 milioni di euro per il cartellino della punta argentina. Si cercherà poi anche un difensore di piede mancino che possa alternarsi con Masina visto che in estate non è mai arrivato, non è passato di moda il nome di Albian Hajdari, difensore del Lugano che già in estate era stato puntato dal Toro ma poi non è mai arrivato un accordo con il club svizzero che chiedeva 4,5 milioni di euro per cederlo.