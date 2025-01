Tuttosport: “Vagnati pressa il Chelsea per Casadei, Vanoli ha due ruoli per lui”

Tuttosport quest'oggi riporta una notizia sul mercato del Torino e scrive in merito all'interesse ormai noto a tutti dei granata per Cesare Casadei. Il giovane centrocampista classe 2003 piace molto al Toro e soprattutto al suo DT Davide Vagnati che sta premendo molto il Chelsea, club proprietario del cartellino del calciatore, per arrivare ad un accordo. Si tratta di un innesto che potrebbe far molto comodo al tecnico Paolo Vanoli che sta pensando ad un doppio ruolo per lui: in caso di partita giocata con il 3-5-2 Casadei potrebbe giocare da mezzala destra al fianco di Ricci e spingere molto con i suoi inserimenti, in caso di passaggio al 4-2-3-1 l'ex Primavera dell'Inter potrebbe invece agire come trequartista alle spalle della prima punta Adams.