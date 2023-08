Tuttosport: “Vagnati ritorna su Hien. Barrow, c’è un sì a metà”

Si è vociferato di un interesse da parte dell'Atalanta per Buongiorno, indiscrezione di mercato subito smentita poi dal presidente Urbano Cairo. "Atalanta su Buongiorno. Cairo: no!" si legge sull'edizione odierna di Tuttosport. "In ballo ci sono 25 milioni più Soppy e la variabile Miranchuk: il Toro non ci sta. Vagnati intanto ritorna su Hien per cautelarsi sui fronti Schuurs e Djidji. Per il russo si discute un obbligo di riscatto. Barrow, c'è un sì a metà" la situazione di mercato in casa granata raccontata dal quotidiano torinese.