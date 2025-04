Tuttosport: “Vagnati sta lavorando in prospettiva futura”

"Davide Vagnati sta lavorando in prospettiva futura. Domenica il dt granata, ad esempio, è andato ad Empoli per seguire l’importantissima sfida salvezza tra i toscani e il Venezia, con un paio di giocatori sotto stretta osservazione: il primo potrebbe essere Jay Idzes, 24 anni, difensore olandese naturalizzato indonesiano, del Venezia. Giocatore che i granata avevano seguito lo scorso mercato senza affondare il colpo, visto che non si trattava di una prima scelta. Quest’anno Idzes ha collezionato 31 presenze e realizzato un gol. Se la sta cavando bene, Di Francesco lo impiega come titolare fisso - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - L’altro elemento, anche lui accostato al Toro in passato, è il centro. campista inglese Tino Anjorin, 23 anni: 18 presenze, 3 assist con l’Empoli e il gol segnato proprio al Venezia, nel finale. In caso di necessità può anche fare il trequartista. Ecco, dunque, due giocatori che potrebbero rientrare nei piani dei granata anche se, almeno sulla carta, non hanno lo spessore per far alzare l’asticella della qualità." E in conclusione: "Chi, invece, potrebbe alzarla è il centrocampista americano Tanner Tessmann, che Vanoli conosce benissimo per averlo avuto a Venezia. Un fedelissimo in tempi neppure troppo lontani, visto che è stato grande protagonista della promozione dei veneti in Serie A, proprio assieme all’allenatore. In questa stagione lo statunitense ha giocato (con poca fortuna) nel Lione, che un anno fa lo acquistò per 7 milioni".