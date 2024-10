Tuttosport: “Vanoli chiede la svolta”

Stasera il Torino di Paolo Vanoli affronterà l'Inter di Simone Inzaghi. I granata sono reduci da una settimana complicata, dove hanno totalizzato due sconfitte consecutive tra Coppa Italia (1-2 contro l'Empoli) e il 2-3 contro la Lazio in Serie A. Sconfitte che hanno messo in allarme soprattutto per il reparto difensivo. Dall'altra parte però c'è un Inter che in questo avvio di campionato ha faticato leggermente e che ora sta affrontando delle delicate questioni extra campo. Vanoli opta per il tandem Adams-Zapata.